Для метана характерны: 1) sp3- гибридизация атома углерода в молекуле 2) реакция де??идрирования 3) реакция изомеризации 4) взаимодействие с галогеноводородами 5) взаимодействие с раствора перманганата калия KMnO4 6) вз...

Химия
Для метана характерны: 1) sp3- гибридизация атома углерода в молекуле 2) реакция де??идрирования 3) реакция изомеризации 4) взаимодействие с галогеноводородами 5) взаимодействие с раствора перманганата калия KMnO4 6) взаимодействие с азотной кислотой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для метана характерны ответы под номерами 1,6. 6) CH4+HNO3--CH3NO2+H20 Ответ: 1,6.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какие приборы называют диодами?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. . спасибо На рассвете, чтобы дать отдых уставшим лошадям, решили остановиться у подножия горы, которая высилась недалеко от...
Ответить
История
Объясните термины Откупщик, Капиталист, Батрак, Новое дворянство.
Ответить
Алгебра
25 б за простые выражения! Решите выделенные на ДВУХфото
Ответить
Химия
Объясните решение данной задачи. Не понимаю каким образом это все решается? Мож??о ли выразить массы сульфида железа (в а. е. м.) следующими чи...
Ответить