Для метана характерны: 1) sp3- гибридизация атома углерода в молекуле 2) реакция де??идрирования 3) реакция изомеризации 4) взаимодействие с галогеноводородами 5) взаимодействие с раствора перманганата калия KMnO4 6) вз...

Химия

Для метана характерны: 1) sp3- гибридизация атома углерода в молекуле 2) реакция де??идрирования 3) реакция изомеризации 4) взаимодействие с галогеноводородами 5) взаимодействие с раствора перманганата калия KMnO4 6) взаимодействие с азотной кислотой

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