Для метана характерны: 1) sp3- гибридизация атома углерода в молекуле 2) реакция де??идрирования 3) реакция изомеризации 4) взаимодействие с галогеноводородами 5) взаимодействие с раствора перманганата калия KMnO4 6) вз...
Химия
Для метана характерны: 1) sp3- гибридизация атома углерода в молекуле 2) реакция де??идрирования 3) реакция изомеризации 4) взаимодействие с галогеноводородами 5) взаимодействие с раствора перманганата калия KMnO4 6) взаимодействие с азотной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для метана характерны ответы под номерами 1,6. 6) CH4+HNO3--CH3NO2+H20 Ответ: 1,6.
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