Сочинение на тему " Рождение Российского многоционального государства" Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Многообразие национальностей – наше преимуществоМы живем в России, самой большой стране в мире, которую населяют разные народы – русские, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, коми, украинцы, ненцы, удмурты – более ста разных национальностей и народностей. Вряд ли найдется среди нас хотя бы один человек, который никогда в жизни не встречался с представителями не своей национальности. «… Для России … национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие», — написал в предвыборной статье президент России В.В.Путин.Жить в многонациональной стране и легко, и сложно. Во времена СССР граждан страны воспитывали в духе интернационализма, и когда началась Великая отечественная война, все люди, от мала до велика, встали на борьбу с захватчиков. Благодаря усилиям всех народов Советского Союза была одержана победа, и снова люди увидели мирное небо над головой. Однако после распада СССР стали возникать национальные конфликты, в некоторых из республик появились силы, выступающие за отделение от России, началась Чеченская война. Не обошло стремление отделиться и русских. У некоторых людей в свое время весьма популярен был лозунг «Россия для русских».Народы нашей страны должны жить в мире. Мы и сейчас время от времени узнаем из новостей, что между людьми иногда вспыхивают национальные конфликты. У нас не всегда вызывает симпатию образ мышления и привычки представителей других национальностей, тем не менее, наши российские проблемы мы должны решать сообща, уважать культуру и традиции других народов, их историю, религию и обычаи. Каждый народ неповторим, у каждого — свой духовный уклад, и это создает неповторимость национальных искусств и ремесел. Живя в одной большой дружной стране, мы способны взаимно обогащать свои культуры. Единообразие в искусстве утомляет, рождает равнодушие, поэтому, чем шире будет культурный обмен между разными народами, тем богаче станет современная культура. Так, невозможно представить литературу России без произведений дагестанского поэта Расула Гамзатова, татарского поэта Мусы Джалиля, чукотского писателя Юрия Рытхэу, абхазского писателя Дмитрия Гулиа.В последнее время ситуация в мире становится все более напряженной. Существуют силы, пытающиеся ослабить Россию, расколоть наше государство на множество мелких стран. В этих условиях сплочение всего народа является единственным средством противостоять недружелюбных действиям политиков США и Евросоюза. Наша сила в единстве, только когда мы дружны, нам не страшны санкции, наветы и угрозы извне.