Найдите значение m по формуле m=45-4n при n=7

Математика
Найдите значение m по формуле m=45-4n при n=7
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