Сколько кодов можно составить из 7 бит? Сколько надо бит, чтобы можно было составить 8 разных кодов?
Информатика
Сколько кодов можно составить из 7 бит? Сколько надо бит, чтобы можно было составить 8 разных кодов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^7=128 а для 8 разных кодов надо 3 бита
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