Сколько кодов можно составить из 7 бит? Сколько надо бит, чтобы можно было составить 8 разных кодов?

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Сколько кодов можно составить из 7 бит? Сколько надо бит, чтобы можно было составить 8 разных кодов?

Автор: Гость