Чему равны момент инерции и момент импульса для тела массой 200г, вращающегося по о??ружности радиусом 10 см, в момент, когда его скорость от нулевого значения изменилась до значения до 1,4м/с? Определите среднее значение углов...
Физика
Чему равны момент инерции и момент импульса для тела массой 200г, вращающегося по о??ружности радиусом 10 см, в момент, когда его скорость от нулевого значения изменилась до значения до 1,4м/с? Определите среднее значение угловой скорости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Момент инерции (считаем тело точкой): J = m*R²=0,2*0,1² = 0,002 кг*м² Изменение момента импульса: ΔL = J*Δω Найдем изменение угловой скорости ΔV = Δω*R Δω=ΔV/R = 1,4/0,1= 14 c⁻¹ Тогда ΔL = 0,002*14 = 0,028 кг*м/с²
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