Чему равны момент инерции и момент импульса для тела массой 200г, вращающегося по о??ружности радиусом 10 см, в момент, когда его скорость от нулевого значения изменилась до значения до 1,4м/с? Определите среднее значение углов...

Физика

Чему равны момент инерции и момент импульса для тела массой 200г, вращающегося по о??ружности радиусом 10 см, в момент, когда его скорость от нулевого значения изменилась до значения до 1,4м/с? Определите среднее значение угловой скорости.

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