Сума мір двох вертикальних кутів дорівнюе 120°.Знайдіть міру кожного з цих кутів. Р??спешите

Геометрия
Сума мір двох вертикальних кутів дорівнюе 120°.Знайдіть міру кожного з цих кутів. Р??спешите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертикальні кути між собою рівні. кут 1+кут 2=120° Так як кут 1=куту 2, то кут 1+кут 1=120 2кут 1=120 кут 1=60° відповідь: 60°, 60°
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