Помогите плиз срочно описание внешности человека. 1) кто мой герой , и откуда я е??о знаю? 2 ) описание внешности ( лицо,фигура, мимика, жесты,одежда и.т.д) 3) как соотносится внешность с чертами характера героя. 4) вывод( нр...

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Помогите плиз срочно описание внешности человека. 1) кто мой герой , и откуда я е??о знаю? 2 ) описание внешности ( лицо,фигура, мимика, жесты,одежда и.т.д) 3) как соотносится внешность с чертами характера героя. 4) вывод( нравится (не) этот герой. любой персонаж даже вымышленный!!!

Автор: Гость