Помогите плиз срочно описание внешности человека. 1) кто мой герой , и откуда я е??о знаю? 2 ) описание внешности ( лицо,фигура, мимика, жесты,одежда и.т.д) 3) как соотносится внешность с чертами характера героя. 4) вывод( нр...

Русский язык
Помогите плиз срочно описание внешности человека. 1) кто мой герой , и откуда я е??о знаю? 2 ) описание внешности ( лицо,фигура, мимика, жесты,одежда и.т.д) 3) как соотносится внешность с чертами характера героя. 4) вывод( нравится (не) этот герой. любой персонаж даже вымышленный!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я тебе написала такто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Посогите написать сочинение
Ответить
История
Какие города не входили в Византию при Юстиниане
Ответить
Геометрия
Помогите!!! Не поняла это задание... :(
Ответить
Геометрия
5x=-20 ????пожалуйста срочно
Ответить
Геометрия
Сума мір двох вертикальних кутів дорівнюе 120°.Знайдіть міру кожного з цих кутів. Р??спешите
Ответить