В3. В ходе дыхания амёбы осуществляются следующие процессы 1)происходит газообме?? с окружающей средой; 2)поглощается кислород; 3)выделяется кислород; 4)выделяется энергия; 5)поглощается энергия; 6)образуется вода.

Биология
В3. В ходе дыхания амёбы осуществляются следующие процессы 1)происходит газообме?? с окружающей средой; 2)поглощается кислород; 3)выделяется кислород; 4)выделяется энергия; 5)поглощается энергия; 6)образуется вода.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)поглощается кислород,4)выделяется энергия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точка F лежить між точками P i D ,PD =20 см ,PF =3 см.Знайдіть довжину відрізка FD допоможі??ь
Ответить
Русский язык
Помогите плиз срочно описание внешности человека. 1) кто мой герой , и откуда я е??о знаю? 2 ) описание внешности ( лицо,фигура, мимика, жест...
Ответить
Английский язык
Посогите написать сочинение
Ответить
История
Какие города не входили в Византию при Юстиниане
Ответить
Геометрия
Помогите!!! Не поняла это задание... :(
Ответить