В3. В ходе дыхания амёбы осуществляются следующие процессы 1)происходит газообме?? с окружающей средой; 2)поглощается кислород; 3)выделяется кислород; 4)выделяется энергия; 5)поглощается энергия; 6)образуется вода.
Биология
В3. В ходе дыхания амёбы осуществляются следующие процессы 1)происходит газообме?? с окружающей средой; 2)поглощается кислород; 3)выделяется кислород; 4)выделяется энергия; 5)поглощается энергия; 6)образуется вода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)поглощается кислород,4)выделяется энергия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Помогите плиз срочно описание внешности человека. 1) кто мой герой , и откуда я е??о знаю? 2 ) описание внешности ( лицо,фигура, мимика, жест...
Английский язык