3√2х-1-√10х-9-2(x-3)/√2x-1=0

Гость: Гость:

Зпомнив , что х больше 0,5 уможим все на корень из 2х-1 6х-3-2х+6=sqrt((10x-9)*(2x-1)) 4x+3=sqrt((10x-9)*(2x-1)) Возведем обе части в квадрат, запомнив, что 10х должно быть больше 9. 16x^2+24x+9=20x^2+18-28x 4x^2+9-52x=0 x^2-13x=-2,25 x^2-13x+42,25=40 x=6,5+2*sqrt(10) или x=6,5-2*sqrt(10). Второе решение не годится. Легко проверить, что оно не удовлетворяет условию 10х больше либо равно 9. Первое решение удовлетворяет ОДЗ. Ответ: x=6,5+2*sqrt(10)