В2. Верными являются следующие утверждения: 1)простейшие являются одноклеточными или колониальными животными; 2)для простейших характерно неклеточное строение; 3)клетка простейших не имеет вакуолей; 4)клетка простейших не имее...

Биология

В2. Верными являются следующие утверждения: 1)простейшие являются одноклеточными или колониальными животными; 2)для простейших характерно неклеточное строение; 3)клетка простейших не имеет вакуолей; 4)клетка простейших не имеет цитоплазматической мембраны; 5)простейшие сочетают функции клетки и самостоятельного организма; 6)наиболее крупные простейшие относятся к инфузориям.

Автор: Гость