В2. Верными являются следующие утверждения: 1)простейшие являются одноклеточными или колониальными животными; 2)для простейших характерно неклеточное строение; 3)клетка простейших не имеет вакуолей; 4)клетка простейших не имее...
Биология
В2. Верными являются следующие утверждения: 1)простейшие являются одноклеточными или колониальными животными; 2)для простейших характерно неклеточное строение; 3)клетка простейших не имеет вакуолей; 4)клетка простейших не имеет цитоплазматической мембраны; 5)простейшие сочетают функции клетки и самостоятельного организма; 6)наиболее крупные простейшие относятся к инфузориям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)простейшие являются одноклеточными или колониальными животными, 4)клетка простейших не имеет цитоплазматической мембраны, 5)простейшие сочетают функции клетки и самостоятельного организма, 6)наиболее крупные простейшие относятся к инфузориям.
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