Выберите все верные ответ Верными являются следующие утверждения: 1)большинств?? простейших являются одноклеточными организмами; 2)все простейшие являются одноклеточными организмами; 3)клетка простейших имеет ядро; 4)клетка п...

Биология

Выберите все верные ответ Верными являются следующие утверждения: 1)большинств?? простейших являются одноклеточными организмами; 2)все простейшие являются одноклеточными организмами; 3)клетка простейших имеет ядро; 4)клетка простейших не имеет ядра; 5)простейшие живут в жидкой среде; 6)значительное количество видов простейших обитает в наземно-воздушной среде.

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