Даю 60 баллов! СРОЧНО! ХИМИЯ! 1) УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ РТУТИ 2HgO -gt; 2Hg+O2-180 кДж Определить количество теплоты для разложения 50г оксида ртути. 2) ИСПОЛЬЗУЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ 2Hg (r)+O2 (r) -gt; 2H2O+484 ...

Химия

Даю 60 баллов! СРОЧНО! ХИМИЯ! 1) УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ РТУТИ 2HgO -gt; 2Hg+O2-180 кДж Определить количество теплоты для разложения 50г оксида ртути. 2) ИСПОЛЬЗУЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ 2Hg (r)+O2 (r) -gt; 2H2O+484 кДж теплоты. Определить массу образовавшейся воды, если при этом выделилось 1210 кДж теплоты.

Автор: Гость