Даю 60 баллов! СРОЧНО! ХИМИЯ! 1) УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ РТУТИ 2HgO -gt; 2Hg+O2-180 кДж Определить количество теплоты для разложения 50г оксида ртути. 2) ИСПОЛЬЗУЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ 2Hg (r)+O2 (r) -gt; 2H2O+484 ...

Химия
Даю 60 баллов! СРОЧНО! ХИМИЯ! 1) УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ РТУТИ 2HgO -gt; 2Hg+O2-180 кДж Определить количество теплоты для разложения 50г оксида ртути. 2) ИСПОЛЬЗУЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ 2Hg (r)+O2 (r) -gt; 2H2O+484 кДж теплоты. Определить массу образовавшейся воды, если при этом выделилось 1210 кДж теплоты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*(201+16) г - 180 кДж 50 г - х кДж х= (50*180)/434=20,7 (примерно) 2) 484 кДж - (16+2)*2 г 1210 кДж - х х=1210*36/484=90 г
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