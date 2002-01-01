Точка C лежит на отрезке АВ . Какая из точек А , В , С лежит между двумя другими ?
Геометрия
Точка C лежит на отрезке АВ . Какая из точек А , В , С лежит между двумя другими ?
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Ответ: точка С лежит между двумя точками А и В
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