Помогите срочно надо 12345
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Помогите срочно надо 12345
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1. b 2. b 3. d 4. c 5. a К сожалению сайт не дает мне возможности написать все кратко, потому пишу это предложение.
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