Расстояние между двумя городами а 360 км автомобиль на пути из одного города в друг??й прошу 60 км насколько больше километров осталось пройти автомобиль тёмную же прошу во сколько раз больше километров осталось пройти автомоби...

Математика
Расстояние между двумя городами а 360 км автомобиль на пути из одного города в друг??й прошу 60 км насколько больше километров осталось пройти автомобиль тёмную же прошу во сколько раз больше километров осталось пройти автомобиль чем он уже прошел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-60=300(км) осталось 300-60=240(км) 300:60=5
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