Расстояние между двумя городами а 360 км автомобиль на пути из одного города в друг??й прошу 60 км насколько больше километров осталось пройти автомобиль тёмную же прошу во сколько раз больше километров осталось пройти автомоби...

Математика

Расстояние между двумя городами а 360 км автомобиль на пути из одного города в друг??й прошу 60 км насколько больше километров осталось пройти автомобиль тёмную же прошу во сколько раз больше километров осталось пройти автомобиль чем он уже прошел

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