2403+х=735·6 и 4020:х=2563-2553 помогите пожалуйста решить
Математика
2403+х=735·6 и 4020:х=2563-2553 помогите пожалуйста решить
Ответ(ы):
Гость:
2403+х=4410 х=4410-2403 х=2007 Ответ:2007 2)4020:х=2563-2553 4020:х=10 х=4020:10 х=402 Ответ:402
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