7* + 1* +3*=128 (только ответ)

Математика
7* + 1* +3*=128 (только ответ)
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Гость:
76 + 16 + 36 = 128 -----------------------------------------
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