7* + 1* +3*=128 (только ответ)
Математика
7* + 1* +3*=128 (только ответ)
Ответ(ы):
Гость:
76 + 16 + 36 = 128 -----------------------------------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Преобразуйте предложения из действительного залога в страдательный. 1. My friend helped me with the translation. 2. The teacher is reading a tale...
Математика
Задача. 4 класс помогите( Магазин получил 40 ящиков яиц по 720 штук в каждом ящике. За ??ервый день продали 1/4 часть всех яиц ,за второй день - 58...
Биология