Найдите точку минимума функции: у=0,5х^2-8х+12ln x+10

Алгебра
Найдите точку минимума функции: у=0,5х^2-8х+12ln x+10
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