Напишите небольшой репортаж о погоде в вашем регионе (селе) на тему: НЕОБЫЧНО ЖАРК??Е ЛЕТО или ХОЛОДНАЯ ЗИМА. Используйте предлоги: в течении, в продолжение, вследствие, сугробы, атмосферное давление, а также слова для справок...

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Здравствуйте! Я веду репортаж с села "Кленовый". В этом году здесь вышло необычайно жаркое лето. Синоптики передают температуру от 37°С до 45°С. Средняя температура на столбике термометра показывает 42°С. Атмосферное давление достигает около 790 мм. рт. ст.. Ветер сухой и горячий. Видимость на дорогах из-за такого ветра плохая, т.к. ветер гоняет песок. Ночью температура достигает 32°С - 35°С. Синоптики передают, что такая жаркая погода продлиться долго, и только в августе пойдет на резкое падение. Вследствие продолжительной погоды наступает засуха. В течении жары, люди покидают родное село в более прохладные места, ведь жара ощущается на все 50°С. С Вами был репортер ... ...! До скорых встреч!