Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 километров расстояние от станции Тараз до станции шу 232,2 километров от станции Внуково до станции Алматы 421 3/5 километр Найдите расстояние от станции Луговая до станции шу

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Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 километров расстояние от станции Тараз до станции шу 232,2 километров от станции Внуково до станции Алматы 421 3/5 километр Найдите расстояние от станции Луговая до станции шу

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