Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 километров расстояние от станции Тараз до станции шу 232,2 километров от станции Внуково до станции Алматы 421 3/5 километр Найдите расстояние от станции Луговая до станции шу
Математика
Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 километров расстояние от станции Тараз до станции шу 232,2 километров от станции Внуково до станции Алматы 421 3/5 километр Найдите расстояние от станции Луговая до станции шу
Ответ(ы):
Гость:
Долго ехали к решению, но ответ получился 538,8 - 421,6 = 117,2 232,2- 117,2 = 115 ОТВЕТ: 115 км
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