Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 километров расстояние от станции Тараз до станции шу 232,2 километров от станции Внуково до станции Алматы 421 3/5 километр Найдите расстояние от станции Луговая до станции шу

Математика
Расстояние от станции Тараз до станции Алматы 538,8 километров расстояние от станции Тараз до станции шу 232,2 километров от станции Внуково до станции Алматы 421 3/5 километр Найдите расстояние от станции Луговая до станции шу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Долго ехали к решению, но ответ получился 538,8 - 421,6 = 117,2 232,2- 117,2 = 115 ОТВЕТ:  115 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Круговые примеры 9-3=6, а далее?
Ответить
Русский язык
В каком предложении при однородных членах есть обобщающее слово? (Знаки препинания не расставлены). Выберите вариант ответа: Работа кипела всю...
Ответить
Русский язык
Подчеркните слова,которое обозначают действия предметов двумя линиями.Зима неда??ом злится прошла её пора-весна в окно стучится и гонит со двора.
Ответить
Алгебра
Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена: a) x^2 + 2xy + y^2; б) p^2 + 2pq + q^2; в) a^2 + 12a + 36; г) 64 + 16b + b^2; д) 1 - 2z ...
Ответить
Математика
Добрыня никитич гостил у змея горыныча через пять часов после того как добрыня от??равился домой , горыныч увидел что гость забыл скатерть самобран...
Ответить