Круговые примеры 9-3=6, а далее?
Математика
Круговые примеры 9-3=6, а далее?
Ответ(ы):
Гость:
10-3=7 11-3=8 12-3=9 13-3=10
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