Найдите промежутки возрастание и убывания функции y=f(x): Это что значит? Что про??зводная не существует? Если продолжу запись, тогда будет: Докажите, что данная функция в области определения является возрастающей: А э...

Алгебра

Найдите промежутки возрастание и убывания функции y=f(x): Это что значит? Что про??зводная не существует? Если продолжу запись, тогда будет: Докажите, что данная функция в области определения является возрастающей: А это значит что возрастающая, т.к. знак неравенства не поменялось?

Автор: Гость