Найдите промежутки возрастание и убывания функции y=f(x): Это что значит? Что про??зводная не существует? Если продолжу запись, тогда будет: Докажите, что данная функция в области определения является возрастающей: А э...
Алгебра
Найдите промежутки возрастание и убывания функции y=f(x): Это что значит? Что про??зводная не существует? Если продолжу запись, тогда будет: Докажите, что данная функция в области определения является возрастающей: А это значит что возрастающая, т.к. знак неравенства не поменялось?
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