Помогите пожалуйста решить уравнение, желательно на листочке))
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение, желательно на листочке))
Ответ(ы):
Гость:
Приводим к общему знаменателю (502-2x+17-x)/20=0 519-3x=0 3x=519 x=173
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