Помогите!В двух ящиках было по одинаковому числу яиц.После того,как из первого ящика взяли 15 яиц,а из второго 45 яиц,в первом ящике осталось в 3 раза больше яиц чем во втором.Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?
Математика
Помогите!В двух ящиках было по одинаковому числу яиц.После того,как из первого ящика взяли 15 яиц,а из второго 45 яиц,в первом ящике осталось в 3 раза больше яиц чем во втором.Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?
Ответ(ы):
Гость:
Х-15=3*(х-45) х-15=3х-135 3х-х=135-15 2х=120 х=120:2 х=60 Ответ: по 60 яиц
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