Помогите!В двух ящиках было по одинаковому числу яиц.После того,как из первого ящика взяли 15 яиц,а из второго 45 яиц,в первом ящике осталось в 3 раза больше яиц чем во втором.Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?

Математика

Помогите!В двух ящиках было по одинаковому числу яиц.После того,как из первого ящика взяли 15 яиц,а из второго 45 яиц,в первом ящике осталось в 3 раза больше яиц чем во втором.Сколько яиц предварительно было в обоих ящиках?

Автор: Гость