Задачи на делимость 1. Из чисел 236, 1457, 3678, 5230, 232323 выберите числа, которые делятся на 2.

Алгебра
Задачи на делимость 1. Из чисел 236, 1457, 3678, 5230, 232323 выберите числа, которые делятся на 2.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
236,3678,5230 самый простой способ узнать делиться ли число на 2 - это обратить внимание на последнюю цифру,если она делиться на 2 или же это 0,значит число делиться на два полностью и без остатка
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