Задачи на делимость 1. Из чисел 236, 1457, 3678, 5230, 232323 выберите числа, которые делятся на 2.
Алгебра
Задачи на делимость 1. Из чисел 236, 1457, 3678, 5230, 232323 выберите числа, которые делятся на 2.
Ответ(ы):
Гость:
236,3678,5230 самый простой способ узнать делиться ли число на 2 - это обратить внимание на последнюю цифру,если она делиться на 2 или же это 0,значит число делиться на два полностью и без остатка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Математика
Помогите. Из двух посёлков,находящихся друг от друга на расстоянии 17 км, одновременно в противоположных направлениях вышли 2 лыжника. Через некото...
Русский язык
Как можно понять данное стихотворение? КНИГА В.Набоков Книга – учитель, книга - ??аставник. Книга – близкий товарищ и друг. Ум, как ручей, ...
Русский язык