Составить распрастроненное предложение со словами гимнастический, тихий, уходит

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Составить распрастроненное предложение со словами гимнастический, тихий, уходит
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Ответ(ы):
Гость:
Тихий мальчик, уставший после учебы, медленно уходит  в гимнастический зал. 
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