Составить распрастроненное предложение со словами гимнастический, тихий, уходит
Русский язык
Составить распрастроненное предложение со словами гимнастический, тихий, уходит
Ответ(ы):
Гость:
Тихий мальчик, уставший после учебы, медленно уходит в гимнастический зал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Химия
Срочно решите химию 8 класс, нужны ответы только на 1 вариант , задания со 2 по 7. Умоляю! Нужно сегодня сдавать!
Математика
В большом автобусе приехали 50 натуристов ,что в 2 раза больше ,чем в маленьком .Сколько туристов приехало в маленьком автобусе?
Русский язык
Прошу пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалу??ста пожалуйста пожалуйста помогите