Прошу пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалу??ста пожалуйста пожалуйста помогите

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Прошу пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалу??ста пожалуйста пожалуйста помогите
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Ответ(ы):
Гость:
Пять - количественное числительное, целое число; пятый - порядковое; пять целых две десятых - количественное, дробное; один, два, три - количественные, целые числа; трое - количественное, собирательное; пятидесятый - порядковое
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