Токарь первые 4 ч работал с производительностью 40 дет./ч,а следующие 4 ч с производительностью в 2 раза больше.во сколько раз больше обработал деталей токарь за вторую половину 8-часового рабочего дня,чем за первую? Помогите ...
Математика
Токарь первые 4 ч работал с производительностью 40 дет./ч,а следующие 4 ч с производительностью в 2 раза больше.во сколько раз больше обработал деталей токарь за вторую половину 8-часового рабочего дня,чем за первую? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
4*40=160 дет. 40*2=80 дет/час 80*4=320дет. 320:160=2 раза Ответ: в 2 раза больше
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