Токарь первые 4 ч работал с производительностью 40 дет./ч,а следующие 4 ч с производительностью в 2 раза больше.во сколько раз больше обработал деталей токарь за вторую половину 8-часового рабочего дня,чем за первую? Помогите ...

Математика

Токарь первые 4 ч работал с производительностью 40 дет./ч,а следующие 4 ч с производительностью в 2 раза больше.во сколько раз больше обработал деталей токарь за вторую половину 8-часового рабочего дня,чем за первую? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость