Спільнокореневе слово байка
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Спільнокореневе слово байка
Ответ(ы):
Гость:
Спільнокореневе слово до слова байка - байкар, байкарський.
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