В коробке было окно печенье сначала из него взяли 13 килограмм печенья потом туда засыпали 16 Сколько килограмм печенья стола в коробке решить задачу если А равняется 18
Математика
В коробке было окно печенье сначала из него взяли 13 килограмм печенья потом туда засыпали 16 Сколько килограмм печенья стола в коробке решить задачу если А равняется 18
Ответ(ы):
Гость:
18-13+16=18-13=5 5=16=21кг
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