В коробке было окно печенье сначала из него взяли 13 килограмм печенья потом туда засыпали 16 Сколько килограмм печенья стола в коробке решить задачу если А равняется 18

Математика

В коробке было окно печенье сначала из него взяли 13 килограмм печенья потом туда засыпали 16 Сколько килограмм печенья стола в коробке решить задачу если А равняется 18

Автор: Гость