Колосс родорсский5предложееий
История
Колосс родорсский5предложееий
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Гигантская статуя древнегреческого бога Солнца-Гелиоса,которая стояла в портовом городе Родосе,расположенном на одноименном острове в Эгейском море,в Греции.После распада державы Александра Македонского на Родосе закрепился Птолимей. После его утверждения в Египте он заключил с Родосом союз,контролирующий торговлю в восточном Средиземном море.В 305 году до н.э сын другого диадоха Антигона Одноглазого,Деметрий Македонский, высадился на Родосе с сорокатысячным войском.Народ Родоса решил продать брошенные осадки орудия и построить статую почитаемого ими бога Солнца,чтобы отблагодарить его за заступничество.
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