Сколько будет три минус одна целая одна восьмая
Математика
Сколько будет три минус одна целая одна восьмая
Ответ(ы):
Гость:
Число три можно представить смешанным числом для удобства расчета:
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