Раскрой скобки и упрости вырожения а)7(c-2)-10 б)10-8(-3-x) в)-2(x-4)+16(t+2) г)7(5-a)-8(b+3) Раскрой скобки а)24-(x-y) б)-(x-y-10) в)-(10x-2t-5y)+24
Математика
Раскрой скобки и упрости вырожения а)7(c-2)-10 б)10-8(-3-x) в)-2(x-4)+16(t+2) г)7(5-a)-8(b+3) Раскрой скобки а)24-(x-y) б)-(x-y-10) в)-(10x-2t-5y)+24
Ответ(ы):
Гость:
А) =7c-14-10=7c-24 б) =10+24+8х=8х+34 в) =-2х+8+16t+32=-2x+16t+40 г) =35-7a-8b-24=-7a-8b+11 a) =24-x+y б) =-х+у+10 в) =-10х+2t+5y+24
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