В каком городе Были обнаружены первые русские солнечные часы

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Первые русские солнечные часы были обнаружены в древнем городе ЧЕРНИГОВе.Например, северо-западная башня черниговского Спасо-Преображенского собора имела странные узоры - меандры. Эти узоры обозначали время в соответствии с расположением тени, падающей в определённое время дня. Подобные особенности были подмечены и у других черниговских храмов. Было это, кстати, ещё в 11 веке.