Помогите. 2 км. 650м = ? Ещё 9 кг. 275 г. = ?
Математика
Помогите. 2 км. 650м = ? Ещё 9 кг. 275 г. = ?
Ответ(ы):
Гость:
2км650м =2650м 9кг 275гр=9275гр
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