"Роль описания природы в создании настроения автора(героя)

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Огромное количество писателей, прозаиков при написании своих произведений очень подробно, до мельчайших элементов, описывают окружающий мир героев, то есть природу. А иногда даже природа исполняет главную роль в каком-либо произведении, например, в стихотворениях Есенина ("Снежок", Берёза", "Отговорила роща золотая"), Пушкина ("Какая ночь! Мороз трескучий...", "Волшебный край! очей отрада!..."), Лермонтова ("Утёс", "Весна") и так далее. Какую же роль играет природа в создании настроения автора? Безусловно, важную. Именно благодаря описанию природы, мы можем понять настроения, мысли, переживания лирического героя. Например, если мы видим изображения туч, бури, урагана в строках, то мы сразу понимаем, что лирический герой (автор) во время написания был чем-то озабочен, опечален. В его душе неспокойно: идёт нравственная, душевная борьба, его сердце не спокойно. Если же мы наблюдаем обратную картину - умиротворенные зарисовки глухих деревень, леса, поля, то мы понимаем, что на душе у автора легко-легко, он может отвлечься ото всего и просто, вдохнув полной грудью, отдохнуть ото всех забот в каком-нибудь Богом забытом уголке. Таким образом, именно благодаря состоянию природы в произведении, мы можем уловить все настроения и малейшие переживания лирического героя.