Пожалуйста помогите с музыкой не могу понять как сделать! пожалуйста пожалуйста

Музыка
Пожалуйста помогите с музыкой не могу понять как сделать! пожалуйста пожалуйста
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Вступление Окончание Темп Штрихи Характер Громкость
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