Составь и реши уравнения. неизвестное число увеличили на 340 и получили 1000. число 800 разделили на неизвестное число и получили 160.

Математика

Составь и реши уравнения. неизвестное число увеличили на 340 и получили 1000. число 800 разделили на неизвестное число и получили 160.

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