Составь и реши уравнения. неизвестное число увеличили на 340 и получили 1000. число 800 разделили на неизвестное число и получили 160.
Математика
Составь и реши уравнения. неизвестное число увеличили на 340 и получили 1000. число 800 разделили на неизвестное число и получили 160.
Ответ(ы):
Гость:
Х+340=1000 х=1000-340 х=660 Это было первое, теперь второе 800÷х=160 х=800÷160 х=5
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