Прошу пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалу??ста помогите
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Прошу пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалу??ста помогите
Ответ(ы):
Гость:
Первое - числительное, разряд не определяется так, как это порядковое числительное. В полтора - числительное, дробное. Седьмого - числительное, нет разряда. Восемнадцать - числительное, целое. На одну третью - числительное, дробное. Двойка и пятёрка - это не числительное, это существительное.
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