Прошу пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалу??ста помогите

Гость: Гость:

Первое - числительное, разряд не определяется так, как это порядковое числительное. В полтора - числительное, дробное. Седьмого - числительное, нет разряда. Восемнадцать - числительное, целое. На одну третью - числительное, дробное. Двойка и пятёрка - это не числительное, это существительное.