В большом автобусе приехали 50 натуристов ,что в 2 раза больше ,чем в маленьком .Сколько туристов приехало в маленьком автобусе?
Математика
В большом автобусе приехали 50 натуристов ,что в 2 раза больше ,чем в маленьком .Сколько туристов приехало в маленьком автобусе?
Ответ(ы):
Гость:
Если в большом в 2 раза >,то в маленьком в 2 раза < 50:2=25
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