В большом автобусе приехали 50 натуристов ,что в 2 раза больше ,чем в маленьком .Сколько туристов приехало в маленьком автобусе?

Математика

В большом автобусе приехали 50 натуристов ,что в 2 раза больше ,чем в маленьком .Сколько туристов приехало в маленьком автобусе?

Автор: Гость