В треугольнике ABC AB=BC, BH-медиана, угол ABH равен 25 градусам. Найти угол ABC.
Геометрия
В треугольнике ABC AB=BC, BH-медиана, угол ABH равен 25 градусам. Найти угол ABC.
Ответ(ы):
Гость:
Так как треугольник равнобедренный ,то BH-биссектриса ,отсюда следует , что угол ABC равен 25+25=50 . ответ;50 градусов
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