Основой какого музыкального произведения является поэзия ? 1 Сюита 2 Симфония 3 Романс

Музыка
Основой какого музыкального произведения является поэзия ? 1 Сюита 2 Симфония 3 Романс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
основы романса является поэзия то есть здесь вариант романс
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