Помогите. Из двух посёлков,находящихся друг от друга на расстоянии 17 км, одновременно в противоположных направлениях вышли 2 лыжника. Через некоторое время они остановились. В тот момент расстояние между ними было равно 110 км...

Математика

Помогите. Из двух посёлков,находящихся друг от друга на расстоянии 17 км, одновременно в противоположных направлениях вышли 2 лыжника. Через некоторое время они остановились. В тот момент расстояние между ними было равно 110 км. скорость первого лыжника равна 14 км/ч, а скорость второго-17 км/ч. Вопрос:через сколько часов лыжники остановились? напишите действия

Автор: Гость