Помогите. Из двух посёлков,находящихся друг от друга на расстоянии 17 км, одновременно в противоположных направлениях вышли 2 лыжника. Через некоторое время они остановились. В тот момент расстояние между ними было равно 110 км...

Математика
Помогите. Из двух посёлков,находящихся друг от друга на расстоянии 17 км, одновременно в противоположных направлениях вышли 2 лыжника. Через некоторое время они остановились. В тот момент расстояние между ними было равно 110 км. скорость первого лыжника равна 14 км/ч, а скорость второго-17 км/ч. Вопрос:через сколько часов лыжники остановились? напишите действия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 110-17=93(км прошли) 2) 14+17=31(км/час вместе) 3) 93:31=3(часа) ответ: через 3 часа лыжники остановились
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