Прочитай,как описывает музыку Грига писатель Паустовский .Подчеркни слова,которые передают звучание музыки. ......Рояль мог петь обо всём - о порыве человеческого духа к великому и о любви.Белые и черные клавиши , убегая из-по...

Литература

Прочитай,как описывает музыку Грига писатель Паустовский .Подчеркни слова,которые передают звучание музыки. ......Рояль мог петь обо всём - о порыве человеческого духа к великому и о любви.Белые и черные клавиши , убегая из-под крепких пальцев Грига,тосковали,смеялись , гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали

Автор: Гость