Прочитай,как описывает музыку Грига писатель Паустовский .Подчеркни слова,которые передают звучание музыки. ......Рояль мог петь обо всём - о порыве человеческого духа к великому и о любви.Белые и черные клавиши , убегая из-по...
Литература
Прочитай,как описывает музыку Грига писатель Паустовский .Подчеркни слова,которые передают звучание музыки. ......Рояль мог петь обо всём - о порыве человеческого духа к великому и о любви.Белые и черные клавиши , убегая из-под крепких пальцев Грига,тосковали,смеялись , гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали
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Гость:
Рояль белые и черные клавиши гремели бурей гневом и вдруг сразу замолкали
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