Вычислите|8,1 -9,7 а)-1,6 б)17,8 в) 1,6
Математика
Вычислите|8,1 -9,7 а)-1,6 б)17,8 в) 1,6
Ответ(ы):
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8,1-9,7= -1,6 ответ: а
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