Пять примеров на деление (5-и значные на 3-ёх значное

Математика
Пять примеров на деление (5-и значные на 3-ёх значное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12345:123 13579:135 24680:246 17925:820 10737:302 только там с остатком...
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