Самое яркое событие из истории Руси? Помогите пожалуйста.
История
Самое яркое событие из истории Руси? Помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Крещение руси в 988 году Князем владимиром.
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