Найти координаты вершины параболы и нули функции у=х^2-5 у=2(х+5)^2-8

Гость: Гость:

1).y=x^2-5 x^2=5 x1=-V5 ( V- знак корня) x2=V5 Координаты вершины: X в.= -b/2a= 0 (b=0) Y в.= 0-5=-5 2).y=2(x+5)^2-8 y=2(x^2+10x+25)-8 y=2x^2+20x+50-8 y=2x^2+20x+42 Разделим каждый член уравнения на "2": x^2+10x+21 D=10^2-4*21=16 x1=(-10-4)/2=-7 x2=(-10+4)/2=-3 Координаты вершины: X в.= -b/2a= -10/2=-5 Y в.= 2(-5+5)^2-8= -8