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Какие народные танцы России вы знаете
Окружающий мир
Какие народные танцы России вы знаете
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Гость:
Барыня, Березка(хоровод), бычок, голубец, журавль, тройка
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