Подчеркните слова,которое обозначают действия предметов двумя линиями.Зима неда??ом злится прошла её пора-весна в окно стучится и гонит со двора.

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Подчеркните слова,которое обозначают действия предметов двумя линиями.Зима неда??ом злится прошла её пора-весна в окно стучится и гонит со двора.

Автор: Гость